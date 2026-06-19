Российские регионы затянуло плотным дымом

В Красноярском крае несколько населенных пунктов заволокло плотным дымом от лесных пожаров

В Красноярском крае несколько населенных пунктов заволокло плотным дымом. Причиной едкого густого тумана стали лесные пожары, сообщает RT со ссылкой на управление МЧС по российскому региону.

В публикации показаны сделанные очевидцами кадры. На фотографиях видно, как улицы и дома на севере российского региона окутал смог. Однако авторы не уточняют, о каких именно населенных пунктах идет речь.

Спасатели призвали жителей не покидать дома без необходимости, плотно закрыть окна и пользоваться масками или респираторами.

Ранее село Владимиро-Александровское в Приморском крае заволокло едким дымом из-за пожара на мусорном полигоне. На видео, снятом местным жителем, можно было заметить густой смог, беспросветной стеной стоящий в селе по утрам. Люди жаловались на то, что из-за дыма им тяжело дышать, а также на першение в горле и кашель.