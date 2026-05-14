22:03, 14 мая 2026

Российское село заволокло ядовитым дымом

Село в Приморье заволокло едким дымом из-за пожара на мусорном полигоне
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets Source / Global Look Press

Село в Приморье заволокло ядовитым дымом из-за пожара на мусорном полигоне. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о населенном пункте Владимиро-Александровское, который находится недалеко от свалки, горящей уже четыре дня. На видео, снятом местным жителем, можно заметить густой едкий смог, беспросветной стеной стоящий в селе по утрам. Люди жалуются на то, что из-за дыма им стало тяжело дышать, а также на першение в горле и кашель.

В данный момент спецтехника тушит тлеющие участки. В администрации Партизанского района журналистам сообщили, что работу усложняет ветер. Чиновники призвали местных жителей проявить терпение и подождать.

Ранее сообщалось, что Хабаровск на протяжении нескольких дней окутывает дымом из-за лесных пожаров.

