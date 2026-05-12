Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:59, 12 мая 2026Экономика

Российский город заволокло дымом

Хабаровск заволокло дымом от лесных пожаров
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Хабаровск несколько дней заволакивает дымом из-за лесных пожаров, которые действуют на островах вблизи города. Об этом сообщает агентство «Хабаровский край сегодня».

Воздух загрязняется также из-за возгораний на территории соседней Еврейской автономной области. Задымленность в городе усугубляется юго-западным ветром, который тянет смог от ландшафтных пожаров.

В МЧС граждан призвали ограничить время пребывания на улице, пользоваться влажными повязками, защищающими органы дыхания, пить больше жидкости, ограничить курение и физические нагрузки, избегать употребления спиртных напитков. Также рекомендуется не открывать окна и форточки в своих квартирах и офисах.

Причиной возгорания стала человеческая небрежность. 10 мая пожар случился на острове Кабельный в Хабаровске, где расположены дачные участки, заброшенные огороды с ветхими деревянными постройками и необрабатываемые земли. Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространился на большие площади.

Ранее стало известно, что дороги в Хабаровском крае заволокло дымом из-за пожаров. Автомобилистов призвали быть осторожными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об окончании перемирия с Россией

    Вероятность присоединения Грузии к антироссийским санкциям оценили

    Мендель ответила на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у Зеленского

    Назван секретный способ продлить жизнь смартфона

    В Совфеде отреагировали на попытки Украины возобновить переговоры

    Стало известно о строгом требовании Трампа к властям США из-за Ирана

    Валюта страны БРИКС упала до рекордной отметки

    В России забили тревогу из-за пропавшего на передовой военблогера

    Чимаев рухнул в рейтинге UFC после поражения от Стрикленда

    Подросток из Владивостока приехал в другой регион и попал под следствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok