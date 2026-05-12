Российский город заволокло дымом

Хабаровск заволокло дымом от лесных пожаров

Хабаровск несколько дней заволакивает дымом из-за лесных пожаров, которые действуют на островах вблизи города. Об этом сообщает агентство «Хабаровский край сегодня».

Воздух загрязняется также из-за возгораний на территории соседней Еврейской автономной области. Задымленность в городе усугубляется юго-западным ветром, который тянет смог от ландшафтных пожаров.

В МЧС граждан призвали ограничить время пребывания на улице, пользоваться влажными повязками, защищающими органы дыхания, пить больше жидкости, ограничить курение и физические нагрузки, избегать употребления спиртных напитков. Также рекомендуется не открывать окна и форточки в своих квартирах и офисах.

Причиной возгорания стала человеческая небрежность. 10 мая пожар случился на острове Кабельный в Хабаровске, где расположены дачные участки, заброшенные огороды с ветхими деревянными постройками и необрабатываемые земли. Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространился на большие площади.

Ранее стало известно, что дороги в Хабаровском крае заволокло дымом из-за пожаров. Автомобилистов призвали быть осторожными.