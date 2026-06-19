СБУ выпустила фейк об ударе по автобусу с детьми

Сообщение об атаке России на белорусский автобус с детьми оказалось фейком

Служба безопасности Украины (СБУ) выпустила фейковую «справку» якобы от регионального сегмента оперативного штаба Единого национального центра (РС ОШ ЕНЦ), в котором утверждается, что Украина не причастна к удару дроном 17 июня по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

В частности, в скриншоте зафиксировано, что БПЛА ВСУ в районе инцидента не было, а сама трагедия якобы является провокацией со стороны российских спецслужб. Других доказательств украинская сторона не приводит.

Вместе с тем СБУ использует скриншот, выдаваемый за перехваченную внутреннюю сводку брянского центра «Безопасный регион», как главное доказательство невиновности Украины. При этом правдоподобность изображения сомнительна и выдает подделку.

Прежде всего справку, которая якобы раскрывает секретные данные ПВО Министерства обороны (МО) РФ, подписывает «главный инженер мониторингового центра» Светлана Клименкова. При этом муниципальные или областные инженеры технического центра («Безопасный регион») занимаются обслуживанием уличных камер видеонаблюдения и системы «112» и не имеют доступа к сведениям о боевой работе дивизий ПВО МО РФ.

Простой поиск показывает, что упомянутый в справке «РС ОШ ЕНЦ» в регламентах взаимодействия Минобороны, МЧС или гражданских ведомств (таких как система «112» или комплексы «Безопасный город/регион») не существует и выдуман для придания информации правдоподобности. Данное наименование упоминается только в контексте новости об атаке на автобус.

Также в СБУ утверждают, что украинских дронов в зоне инцидента не было. При этом важно отметить, что мониторинговые центры фиксировали беспилотную опасность в районе, где дрон атаковал гражданский белорусский автобус. Утром 17 июня в Telegram-канале «Брянская область оповещения и тревоги» соответствующее предупреждение появилось за 7 минут до удара.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что следователи изъяли с места ЧП фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты БПЛА и поражающие элементы взрывного устройства.

Минск не выступал с обвинениями в террористическом акте в адрес России. Между тем подобные действия с российской стороны стали бы известны белорусским властям, поскольку между странами действует Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь.

Стоит отметить, что трасса А-240 находится в зоне досягаемости украинских БПЛА и регулярно подвергается атакам, о чем свидетельствуют многочисленные данные мониторинговых каналов. На месте происшествия не были обнаружены обломки российских дронов, также нет данных о запуске дронов ВС России в зоне инцидента.

Важно также указать, что расстояние от украинской границы до места теракта составляет около 50 километров, и маленький дрон в таких условиях оставляет мало времени для РЭБ на фиксацию и реакцию. Такие БПЛА из-за материалов и размеров практически незаметны для радаров, а низкая высота полета дополнительно усложняет фиксацию.

Новость о фейковом скриншоте, появившемся сразу после инцидента с автобусом, распространилась в украинских СМИ и пабликах, а также в белорусском оппозиционном издании, которое раньше уже дискредитировало себя фейками. Российские издания выдали информацию с опровержением.

Таким образом, новость о якобы перехваченном российском документе не соответствует действительности и ставит своей целью дискредитацию действий Вооруженных сил России.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»