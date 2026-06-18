Следователи раскрыли подробности расследования удара ВСУ по автобусу с детьми

В СК рассказали о расследовании атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси

Расследующие уголовное дело об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми следователи установили, что удар был нанесен беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) украинского производства. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко

По данным следствия, атака с воздуха была произведена целенаправленно по пассажирскому автобусу марки «Бова», следовавшего из белорусского города Гомель в российский город-курорт Геленджик. Один пассажир расстался с жизнью, еще восемь в том числе шесть несовершеннолетних получили ранения. Следователи изъяли с места ЧП фрагменты фюзеляжа, электронные компоненты БПЛА и поражающие элементы взрывного устройства.

По уголовному делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, комплексная взрывотехническая-криминалистическая и автотехническая (оценочная) судебные экспертизы.

БПЛА самолетного типа атаковал автобус в Брянской области в 10.00 17 июня в котором ехала детская футбольная команда.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии открытым фашизмом и рассказал об ответе Киева на претензии Минска.