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19:24, 19 июня 2026Ценности

Селену Гомес пожалели из-за новой прически ее мужа

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Complex / YouTube

Американский музыкант и автор песен Бенни Бланко внезапно сменил имидж и смутил поклонников. На посты фанатов в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

38-летний продюсер появился на шоу Goat Talk с новой прической. Мужчина сделал ирокез, сбрив кудрявые волосы с одной стороны. При этом он никак не прокомментировал неожиданные изменения во внешности.

Однако зрители не оценили внешний вид Бланко, о чем написали в многочисленных комментариях и публикациях в соцсетях. «Можно только пожалеть Селену Гомес (жена Бланко — прим. «Ленты.ру»)», «Какой ужас», «Что с ним происходит?», «Выглядит отвратительно», — высказывались поклонники.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Бенни Бланко попал в рейтинг самых сексуальных мужчин года по версии People.

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