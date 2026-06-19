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10:56, 19 июня 2026Силовые структуры

Семейную пару из Москвы обвинили в массовом обмане беременных россиянок в Бразилии

Семейная пара из Москвы получила 3 года колонии за обман беременных россиянок в Бразилии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Семейную пару из Москвы обвинили в массовом обмане беременных россиянок с родами в Бразилии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, обманутые фигурантами россиянки нашли их в социальных сетях. Супруги обещали организовать роды в Бразилии, помощь с получением бразильского гражданства в быстрый срок. По словам потерпевших, в обещанный пакет услуг также входило жилье бизнес-класса. Полный пакет «под ключ» стоил 733 тысячи рублей, из которых 10 процентов злоумышленники требовали внести сразу в качестве предоплаты.

Пострадавшие рассказали, что по приезде в Бразилию их ждало жилье не бизнес-класса, а супруги-организаторы начали требовать доплатить еще 659 тысяч рублей за все услуги, параллельно угрожая, что без этого они бросят беременных россиянок в чужой стране. По словам обманутых, фигуранты пытались дать им поддельные декларации и другие фальшивые документы, из-за чего они сталкивались с проблемами при получении ВНЖ.

По данным канала, в социальных сетях семейная пара обещает помочь с переездом в Бразилию даже россиянам с судимостью.

В России суд приговорил супругов к трем годам лишения свободы в колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, их долг налоговой и по кредитам составляет более одного миллиона рублей, а в Бразилии в отношении них возбуждено 14 уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в Казани суд вынес приговор девяти местным жителям, входившим в организованную преступную группу по обману беременных и властей.

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