Беременных россиянок обманули почти на сотню миллионов рублей

В Татарстане суд приговорил 9 человек за обман беременных и ФСС на 82 млн рублей

В Казани суд вынес приговор девяти местным жителям, входившим в организованную преступную группу по обману беременных и власти. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Татарстана.

Суд приговорил каждого из фигурантов к лишению свободы на срок от 3,5 до 6 лет колонии общего режима. Ущерб, причиненный государству, возмещен лишь частично — в размере 45 тысяч рублей. Осужденных признали виновными по статье 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

По версии следствия, с января 2013 по март 2018 года подсудимые, используя фиктивные документы, обманывали беременных женщин и сотрудников Фонда социального страхования (ФСС). В результате из бюджета было похищено более 82 миллионов рублей. Похищенные деньги легализовали через реквизиты фиктивных организаций.

Ранее под Новосибирском восемь человек провернули аферу с нерожденными детьми и похитили 237 миллионов рублей по нацпроекту «Демография».