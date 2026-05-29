Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:01, 29 мая 2026Силовые структуры

Беременных россиянок обманули почти на сотню миллионов рублей

В Татарстане суд приговорил 9 человек за обман беременных и ФСС на 82 млн рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Казани суд вынес приговор девяти местным жителям, входившим в организованную преступную группу по обману беременных и власти. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Татарстана.

Суд приговорил каждого из фигурантов к лишению свободы на срок от 3,5 до 6 лет колонии общего режима. Ущерб, причиненный государству, возмещен лишь частично — в размере 45 тысяч рублей. Осужденных признали виновными по статье 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

По версии следствия, с января 2013 по март 2018 года подсудимые, используя фиктивные документы, обманывали беременных женщин и сотрудников Фонда социального страхования (ФСС). В результате из бюджета было похищено более 82 миллионов рублей. Похищенные деньги легализовали через реквизиты фиктивных организаций.

Ранее под Новосибирском восемь человек провернули аферу с нерожденными детьми и похитили 237 миллионов рублей по нацпроекту «Демография».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление после инцидента с БПЛА в Румынии

    В России выбор Армении между ЕС и ЕАЭС описали словом «доброжелательно»

    Синди Кроуфорд высказалась о старении

    Москвичей предупредили об аномальных выходных

    Найдено эффективное средство для борьбы с ревматоидным артритом

    Россиянам раскрыли полезные замены вредным продуктам

    Каллас отреагировала на падение беспилотника в Румынии и пригрозила России

    В России дети поели арбуз у родственников и оказались в больнице

    Шаровую молнию засняли на видео в Подмосковье

    Семейная пара создала платформу для ухода от налогов в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok