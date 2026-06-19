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11:03, 19 июня 2026Экономика

Синоптик назвал время прихода красного лета в Москву

Синоптик Тишковец: Красное лето вернется в Москву в выходные
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Красное лето вернется в Москву в выходные — в воскресенье, 21 июня, воздух может прогреться до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на субботу, 20 июня, а также в утренние часы пройдет вторичный холодный фронт, отметившись небольшим очаговым дождем, минимальная температура воздуха ожидается на уровне плюс 10-13 градусов. Днем, на фоне роста атмосферного давления, постепенно распогодится, а температура поднимется до плюс 18-21 градуса. С севера будет дуть освежающий ветер 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, в день летнего солнцестояния, вернется настоящее красное лето. Погоду будет определять гребень антициклона, и московская погода станет «миллион на миллион» — будет солнечно и без осадков. Ветер ожидается северный, северо-западный со скоростью 1-6 метров в секунду. В сумерках температура составит плюс 10-13 градусов.

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«А самым длинным днем в году, продолжительность которого составит 17,5 часа, потеплеет до плюс 22-25, а это значит, что температурный фон не только вернется в климатические рамки июня, но и превысит норму и будет соответствовать показателям "макушки лета"», — сообщил Тишковец.

В этот день солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом и будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в столице в пятницу, 19 июня, ослабнет влияние приносящего холодный воздух циклона, что повысит температуру до 20-градусных отметок.

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