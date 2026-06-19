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08:23, 19 июня 2026Экономика

В Москве ослабнут холода

Синоптик Леус: Температура в столице приблизится к 20-градусной отметке
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В столице в пятницу, 19 июня, ослабнет влияние циклона, что повысит температуру до 20-градусных отметок. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На погоду столицы продолжит оказывать влияние периферия циклона, уходящего на северо-восток европейской территории страны. Однако уже сегодня оно будет ослабевать, и «холода» начнут отступать. При облачной с прояснениями погоде во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы.

Температура воздуха ожидается на уровне плюс 19-21 градуса Цельсия, по области плюс 18-23. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В субботу, 20 июня, ночью местами кратковременные дожди, днем без осадков. Температура в ночное время — плюс 11-13 градусов, днем плюс 19-21 градус.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что ливни с грозами в столице продержатся как минимум до конца июня.

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