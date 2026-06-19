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11:37, 19 июня 2026Бывший СССР

Соперник Пашиняна обратится к Москве с просьбой снять запреты с Армении

Карапетян намерен обратиться к Москве по ограничениям на импорт из Армении
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян намерен обратиться к Москве с просьбой снять ограничения на армянский импорт. Его слова передает портал Armenpress.

«Ограничения затрагивают не действующие власти, а граждан Армении, предпринимателей и работающих в России армян. Все это необходимо остановить как можно скорее», — заявил соперник премьер-министра Армении Никола Пашиняна на прошедших парламентских выборах.

Он также выразил уверенность, что у действующих властей Армении нет ни желания, ни возможностей урегулировать ситуацию с санкциями.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что многочисленные запреты на поставку продуктов питания из Армении, введенные в последний месяц, не связаны с политикой. По его оценке, одновременное ухудшение отношений между Ереваном и Москвой является не более чем совпадением.

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