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15:56, 19 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о создании ВС РФ широкого плацдарма для наступления на Краматорск

Бондаренко: ВС РФ создают широкий плацдарм для наступления на Лиман и Краматорск
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ планируют занять не только Константиновку для обвала фронта украинских войск в Донбассе. Как пишет «Царьград», аналогичный ход событий ожидается в Лимане и Краматорске.

Авторы издания напомнили, что в июне украинские войска уже дважды оказывались в «плотных котлах»: ВС РФ лишили гарнизоны логистики, провизии и резервов. В частности, факт окружения уже фактически признан в Константиновке. После ее взятия для Российской армии откроется несколько возможностей для продвижения на других направлениях.

Обозреватель издания Игорь Бондаренко убежден, что ежедневные просадки в обороне Лимана также привели к формированию кольца окружения: российские войска расширили зону контроля в центре города, заняли промышленную зону и Южный микрорайон, а также части Центрального и Коммунального районов.

ВС РФ намерены создать широкий плацдарм для дальнейшего наступления на Краматорск, который может стать следующей целью после Лимана, добавил эксперт. По его словам, там зафиксированы заметные подвижки и наступление уже началось — до города остается около девяти километров.

«После взятия Тихоновки русские подразделения усилили продвижение вдоль канала Северский Донец — Донбасс. Южные силы пересекли канал, продвинулись на два километра и закрепились в селе Малиновка на улице Приозерной. Южнее взят под контроль населенный пункт Марково и господствующие высоты к северу от него», — объяснил он.

Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс сообщил, что ВС России хотят занять Константиновку и Доброполье для обвала украинского фронта.

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