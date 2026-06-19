Стало известно об угрозах основному барьеру безопасности Запорожской АЭС

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар несут угрозу основному барьеру безопасности Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, передает РИА Новости.
«Цель атак — дестабилизировать жизнь в городе атомщиков, сделать ее невыносимой. А самый основной барьер безопасности любой АЭС — это люди. И от их выдержки и профессиональных действий зависит стабильность станции, да и всего региона», — рассказала она.
По словам Яшиной, беспилотники украинских войск также атакуют транспорт, идущий в сторону АЭС, что ставит под угрозу жизнь персонала и возможность ротации на станции.
В районе Запорожской АЭС 5 июня был объявлен режим тишины до 23 июня. ВСУ нарушили его в тот же день, атаковав группу разминирования.