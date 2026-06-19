Стране БРИКС предсказали снятие карательных санкций США

NYT: Иран может избавиться от карательных санкций в отношении его нефти

Хотя американо-иранская война нанесла иранской экономике серьезный урон, долгосрочные перспективы Тегерана значительно улучшились. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

По его данным, впервые за несколько десятилетий у Ирана появился шанс избавиться от статуса международного экономического преступника, и эта страна БРИКС восстановит связи с остальным миром.

«Кинжал в боку Ирана — карательные санкции в отношении его экспорта нефти и финансовых операций — вскоре может быть вырван», — пишет издание.

Предполагается, что замороженные иранские активы на миллиарды долларов будут разблокированы, а кроме того, Тегеран может создать для себя новый источник дохода, начав взимать плату с тысяч грузовых судов, ежегодно проходящих через Ормузский пролив. Такое развитие событий было бы немыслимо до начала войны, но теперь оно предусмотрено в американо-иранском соглашении.

По данным Reuters, инвестиционный фонд объемом 300 миллиардов долларов, предназначенный для восстановления Ирана, сформируют за счет частных фирм. Иран же сможет получить доступ к фонду только при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США.