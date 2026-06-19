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18:37, 19 июня 2026Россия

В России заявили о планах ЕС создать «супергосударство» с помощью Украины

Сенатор Пушков: ЕС использует Украину как цемент для создания «супергосударства»
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) использует поддержку Украины как цемент для создания «супергосударства». О планах стран Европы рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в беседе с РИА Новости.

«Необходимость поддержки Украины для ЕС становится важнейшим фактором аргументации, сплочения. Это тот цемент, на котором они строят европейское супергосударство», — сказал Пушков.

По словам сенатора, концепция построения европейского «супергосударства» рухнет, если Украина проиграет в текущем конфликте с Россией. При такой ситуации Евросоюз вернется к своему прежнему формату объединения, когда страны сами принимали решения, а не передавали полномочия Еврокомиссии, уверен Пушков.

Ранее стало известно, что Нидерланды потратят 500 миллионов евро на вооружение для Украины. До этого правительство Швеции сообщило, что выделит 108 миллионов долларов на закупку оружия в США для Киева. По такой же стратегии помощи действует и НорвегияОсло пообещало выделить 127 миллионов долларов на приобретение морских беспилотников и направить их на Украину.

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