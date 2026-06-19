Туристка развеяла прах над каналом в Европе и вызвала возмущение местных жителей

Daily Mail: Туристка рассеяла прах любимого человека над каналом в Венеции

Туристка рассеяла прах любимого человека над каналом в Европе, чем вызвала возмущение местных жителей и других путешественников. Кадры публикует газета Daily Mail.

Это произошло у острова Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции, инцидент был запечатлен на камеру другими пассажирами на вопаретто, общественном речном транспорте итальянского города. На видео гражданка Франции достала пакет из сумки и стала вытряхивать из него содержимое над водой.

Ее действия удивили других отдыхающих, а местные жители пришли в ярость. Женщину критиковали не только за выбор места, но и за очевидное пренебрежение строгими местными правилами. Туристке может грозить существенный штраф, если будет доказано, что она рассеивала прах над каналом.

Ранее иностранка вышла на улицу популярного курорта Европы и развеяла прах мужа. Инцидент попал на видео и вызвал возмущение властей.