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09:47, 19 июня 2026Культура

Тяжелобольной Брюс Уиллис поздравил жену с 50-летием

50-летняя супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг опубликовала его трогательное поздравление
Андрей Шеньшаков

Кадр: @emmahemingwillis

Жена легендарного голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг выложила трогательное видео, на котором артист поздравляет ее с юбилеем. Ролик женщина опубликовала в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах видно, как Брюс, который с 2022 года борется с тяжелой формой деменции, исполняет традиционную песню Happy Birthday, набрав в легкие гелий из воздушного шарика.

«Я готова к новому десятилетию и тому, что оно может принести. Мои 40-е были непростыми, но я горжусь тем, чего достигла в роли жены, матери, партнера по уходу и защитника интересов людей с деменцией», — написала Хеминг под видео.

Ранее супруга артиста, страдающего афазией и лобно-височной деменцией, призналась, что оплакивает мужа, пока он еще жив. Также Эмма объяснила, что форма заболевания Брюса в первую очередь влияет на его способность общаться.

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