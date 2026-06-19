В Армении захотели аннулировать результаты выборов

Блок «Сильная Армения» обратился в суд с требованием аннулировать итоги выборов

Оппозиционный блок «Сильная Армения» обратился в конституционный суд страны с требованием аннулировать итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня. Об этом сообщила представитель политсилы Марианна Каграманян в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«19 июня 2026 года представитель блока "Сильная Армения" Арам Вардеванян подал в конституционный суд заявление с требованием о признании недействительными результатов выборов в Национальное собрание 7 июня», — говорится в заявлении.

Как написала Каграманян, блок требует признания недействительными результаты выборов из-за массовых нарушений со стороны действующих властей. Кроме того, «Сильная Армения» потребовала признать недействительным решение Центральной избирательной комиссии страны о результатах выборов и аннулировать их, либо назначить второй тур.

Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. По итогам голосования в парламент Армении прошли три политические силы — партия «Гражданский договор» премьер-министра республики Никола Пашиняна, а также оппозиционные блоки «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна и «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна.