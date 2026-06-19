В ЕС связали снижение нагрузки на бизнес с покупкой российского газа

Депутат Картайзер: ЕС мог бы снизить нагрузку на бизнес с помощью покупки российского газа

Евросоюз (ЕС) мог бы снизить нагрузку на бизнес с помощью покупки российского газа. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, его слова приводит РИА Новости.

По мнению парламентария, нагрузка на кошельки граждан объединения и на бизнес связана с доступом к дешевым энергоресурсам.

«Если бы мы могли покупать газ, нефть по разумной цене у России вместо очень дорогого топлива в Соединенных Штатах, — мы могли бы диверсифицировать наши источники энергии, и мы могли бы снизить нагрузку на граждан, бизнес и так далее», — заявил Картайзер.

С 17 июня в ЕС начали первый этап запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей. Со среды вступил в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.

В апреле страны ЕС ввезли СПГ из России на 705 миллионов евро. Главными покупателями стали Бельгия (261 миллион евро), Франция (196 миллионов евро) и Испания (182 миллиона евро). Российский трубопроводный газ закачали на 578 миллионов евро.