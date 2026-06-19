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03:54, 19 июня 2026Мир

В одной арабской стране подросткам запретили пользоваться соцсетями

Правительство ОАЭ запретило подросткам до 15 лет пользоваться соцсетями
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов приняло резолюцию, устанавливающую минимальный возраст для использования социальных сетей — 15 лет. Об этом сообщило эмиратское агентство WAM.

Согласно документу, детям младше 15 лет запрещено создавать, использовать или управлять личными аккаунтами в соцсетях, а также получать доступ ко всем их функциям, включая публикацию, комментирование, вступление в публичные группы и открытые каналы.

Платформы обязаны внедрить все необходимые меры для соблюдения этого запрета. Детям в возрасте от 15 до 16 лет разрешено пользоваться соцсетями при условии усиления мер защиты их аккаунтов. К таким мерам относятся классификация и ограничение контента по возрасту, регулирование времени и продолжительности пребывания на платформе, а также предоставление инструментов родительского контроля.

Ранее запретить детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями и мобильными телефонами в средних школах захотели во Франции. Правительство президента страны Эммануэля Макрона должно представить проект закона о правовых проверках в начале января.

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