Востоковед Макаренко: США не взаимодействуют с Израилем по Ирану

Процесс достижения соглашений между США и Ираном сталкивается с серьезными трудностями, обусловленными несколькими факторами, включая позицию Израиля и выполнение ранее озвученных обязательств, заявил востоковед Олег Макаренко. В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что основная сложность заключается в том, что переговоры ведутся между Вашингтоном и Тегераном, в то время как Израиль остается вне рамок обсуждения.

Это, по его словам, создает противоречивую ситуацию, в которой, несмотря на стремление к деэскалации конфликта, боевые действия в таких регионах, как юг Ливана, продолжаются.

«Получается, что Соединенные Штаты никак не могут взаимодействовать с Израилем и обеспечить выполнение меморандума», — подчеркнул Макаренко. Он также указал на неясность в заявлениях американского руководства о финансовой поддержке и восстановлении региона после конфликта. Это вызывает недоверие у потенциальных участников процесса и ставит под сомнение готовность США выполнять свои обязательства.

Например, напомнил специалист, глава США Дональд Трамп сначала заявил о выделении 300 миллиардов долларов, а затем отметил, что Соединенные Штаты не предоставят ни цента, что создает дополнительные вопросы о финансировании.

В заключение Макаренко отметил, что текущие сложности являются отражением более глубоких противоречий в американской политике на Ближнем Востоке. Преждевременные заявления о достижении успеха не соответствуют действительности, так как многие вопросы остаются нерешенными, а позиции сторон по-прежнему значительно различаются.

Ранее сообщалось, что переговоры США и Ирана, которые должны были состояться в пятницу, 19 июня, в Швейцарии, временно отложены из-за ударов Израиля по Ливану.