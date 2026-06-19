Военкор Стешин: В России припозднились с отрезвляющими ударами по Европе

Военный корреспондент Дмитрий Стешин в беседе с «Царьградом» прокомментировал слова политолога Сергея Караганова о том, что через год Россия может подойти к применению ядерного оружия против ряда европейских стран. По его мнению, Москва оттягивает неизбежное, и через год или нет — бить все равно придется.

«Мне кажется, есть такое консолидированное мнение, что мы что-то припозднились с отрезвляющими ударами», — порассуждал он.

Военкор напомнил, что Украину изо дня в день все больше спонсируют иностранным оружием, которое она применяет на поле боя, в том числе против мирного населения. И один из главных спонсоров — Германия.

«Мы пропускаем одну красную линию за другой. У Караганова свое мнение, но я не могу понять, зачем мы оттягиваем неизбежное. (…) Какой год, если мы живем в мире, где письмо с континента на континент идет меньше секунды?» — резюмировал Стешин.

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что европейские страны делают все, чтобы создать угрозу для существования России.