Европейские страны делают все, чтобы создать угрозу для существования России. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.
«Европейские лидеры утратили чувство реальности; они не до конца осознают, насколько опасна политика, которую они проводят. (...) Россия по-прежнему способна нанести ядерный удар по Европе, если почувствует угрозу своему существованию; мы же делаем все, чтобы создать для России именно такую угрозу», — отметил он.
По словам политика, Европа по-прежнему неспособна работать на благо дипломатии и мира даже в такой чрезвычайно опасный для себя момент. Он добавил, что столь значительные объемы военной поддержки Украины и недавнее решение финского парламента об отмене запрета на ядерное оружие должны стать тревожным сигналом для всех стран региона.
Ранее сообщалось, что парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Отмененные ограничения в стране действовали почти 40 лет.