Мема: Европейские страны делают все, чтобы создать угрозу для существования России

Европейские страны делают все, чтобы создать угрозу для существования России. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Европейские лидеры утратили чувство реальности; они не до конца осознают, насколько опасна политика, которую они проводят. (...) Россия по-прежнему способна нанести ядерный удар по Европе, если почувствует угрозу своему существованию; мы же делаем все, чтобы создать для России именно такую угрозу», — отметил он.

По словам политика, Европа по-прежнему неспособна работать на благо дипломатии и мира даже в такой чрезвычайно опасный для себя момент. Он добавил, что столь значительные объемы военной поддержки Украины и недавнее решение финского парламента об отмене запрета на ядерное оружие должны стать тревожным сигналом для всех стран региона.

Ранее сообщалось, что парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Отмененные ограничения в стране действовали почти 40 лет.