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12:20, 19 июня 2026Мир

В Финляндии раскрыли планы стран Европы в отношении России

Мема: Европейские страны делают все, чтобы создать угрозу для существования России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Европейские страны делают все, чтобы создать угрозу для существования России. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Европейские лидеры утратили чувство реальности; они не до конца осознают, насколько опасна политика, которую они проводят. (...) Россия по-прежнему способна нанести ядерный удар по Европе, если почувствует угрозу своему существованию; мы же делаем все, чтобы создать для России именно такую угрозу», — отметил он.

По словам политика, Европа по-прежнему неспособна работать на благо дипломатии и мира даже в такой чрезвычайно опасный для себя момент. Он добавил, что столь значительные объемы военной поддержки Украины и недавнее решение финского парламента об отмене запрета на ядерное оружие должны стать тревожным сигналом для всех стран региона.

Ранее сообщалось, что парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Отмененные ограничения в стране действовали почти 40 лет.

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