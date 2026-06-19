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09:45, 19 июня 2026Наука и техника

В России в полевых условиях испытали автономную систему связи

ГК «Беспилотные системы» сообщила об испытании автономной системы связи в полевых условиях
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России в полевых условиях испытали автономную систему связи. Об этом ТАСС в ходе выставки «Национальная безопасность. Беларусь-2026» сообщила представитель группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

«Задачей проекта являлось тестирование автономной системы связи, организованной с помощью беспилотника Supercam Х4Е», — сказала собеседник.

По ее словам, связь на расстоянии 40 километров между мобильными бригадами обеспечивалась благодаря ретранслятору, устанавливаемому на беспилотник. При этом данные можно передавать как по защищенному, так и по открытому каналу. Система питания поддерживает обеспечение связи около восьми часов.

Згировская отметила, что разработка ГК позволит обеспечить связью удаленные объекты нефтегазовой отрасли.

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Ранее госкорпорация «Ростех» на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске представила способный уклоняться от атак перехватчиков беспилотный летательный аппарат Supercam S180.

Также в июне в ГК «Беспилотные системы» сообщили, что российский разведывательный дрон Supercam S180 получил дополнительную камеру, которая позволяет своевременно обнаруживать перехватчики противника.

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