Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:33, 19 июня 2026Экономика

В российском регионе образовалась 15-километровая пробка из судов

В Астраханской области образовался затор из судов из-за низкого уровня воды
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Астраханской области образовалась 15-километровая «пробка» из судов из-за низкого уровня воды, сообщает Telegram-канал Shot.

Очередь из судов скопилась на 155-170 километрах Волго-Каспийского морского судоходного канала после того, как проходная осадка на ряде участков упала с проектных 4,5 метра до 3,2-3,7 метра. Суда простаивают на одном и том же месте почти месяц, а их владельцы теряют от 513 тысяч до 1,4 миллиона рублей в сутки. Всего на сегодняшний день в «пробке» стоят 75 судов — 40 на заход с моря и еще 35 в обратном направлении. Два судна сели на мель.

На этом фоне судна столкнулись с дефицитом лоцманов. Некоторые суда вынуждены ждать судоводителей почти две недели. В частности, проблема есть на одной из якорных стоянок в Астрахани.

В 2025 году уровень воды опасно снижался на реках Вычегда и Печора в Республике Коми, на Дону и на Оке в Московской области, на Вятке в Кировской области, на реке Казым в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), на верховьях Оби и на реке Бия в Алтайском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции напали на завод по производству дронов для ВСУ. Задержан выходец из Белоруссии. Что известно на данный момент?

    В Белоруссии представили акустическую систему обнаружения БПЛА

    Поставки немецкого шоколада в Россию обрушились

    10 стран выступили против возвращения российских баскетболистов на международные турниры

    Названа печальная причина отсутствия контакта с инопланетянами

    Девушка показала неожиданный способ сделать педикюр и прославилась

    Россиян предупредили о стоящей зрения страшной ошибке

    Стало известно об угрозах основному барьеру безопасности Запорожской АЭС

    Изнасиловавшему и пытавшему иностранку в отеле Франции мужчине вынесли приговор

    Футболисту сборной Канады сломали ногу в матче ЧМ-2026 с Катаром

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok