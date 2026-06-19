В российском регионе образовалась 15-километровая пробка из судов

В Астраханской области образовался затор из судов из-за низкого уровня воды

В Астраханской области образовалась 15-километровая «пробка» из судов из-за низкого уровня воды, сообщает Telegram-канал Shot.

Очередь из судов скопилась на 155-170 километрах Волго-Каспийского морского судоходного канала после того, как проходная осадка на ряде участков упала с проектных 4,5 метра до 3,2-3,7 метра. Суда простаивают на одном и том же месте почти месяц, а их владельцы теряют от 513 тысяч до 1,4 миллиона рублей в сутки. Всего на сегодняшний день в «пробке» стоят 75 судов — 40 на заход с моря и еще 35 в обратном направлении. Два судна сели на мель.

На этом фоне судна столкнулись с дефицитом лоцманов. Некоторые суда вынуждены ждать судоводителей почти две недели. В частности, проблема есть на одной из якорных стоянок в Астрахани.

В 2025 году уровень воды опасно снижался на реках Вычегда и Печора в Республике Коми, на Дону и на Оке в Московской области, на Вятке в Кировской области, на реке Казым в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), на верховьях Оби и на реке Бия в Алтайском крае.