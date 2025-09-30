Уровень воды в нескольких российских реках опасно понизится

Вильфанд: Уровень воды в 10 российских реках опасно понизится

В ближайшее время уровень воды в 10 реках в различных регионах России понизится до опасной отметки. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, неблагоприятные и опасные отметки уровня воды, препятствующие судовождению, уже наблюдаются во многих российских регионах. Например, на реках Вычегда и Печора в Республике Коми, на Дону и на Оке в Московской области, на Вятке в Кировской области, на реке Казым в ХМАО, на верховьях Оби и на реке Бия в Алтайском крае.

Согласно прогнозам, уровень воды вскоре понизится до опасного на реках Лена и Индигирка, а также на реках Крыма, несмотря на дождливую погоду. «Очень мало осадков выпало за лето. Там настоящая засуха, аридная ситуация в Крыму», — объяснил Вильфанд.

Ранее научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов призвал смириться с обмелением Волги. По его словам, беспокоиться не о чем, так как воды в реке стало меньше на фоне незначительного обмеления Каспийского моря.