Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:14, 30 сентября 2025Экономика

Уровень воды в нескольких российских реках опасно понизится

Вильфанд: Уровень воды в 10 российских реках опасно понизится
Александра Качан (Редактор)

Фото: Jack B / Unsplash

В ближайшее время уровень воды в 10 реках в различных регионах России понизится до опасной отметки. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, неблагоприятные и опасные отметки уровня воды, препятствующие судовождению, уже наблюдаются во многих российских регионах. Например, на реках Вычегда и Печора в Республике Коми, на Дону и на Оке в Московской области, на Вятке в Кировской области, на реке Казым в ХМАО, на верховьях Оби и на реке Бия в Алтайском крае.

Согласно прогнозам, уровень воды вскоре понизится до опасного на реках Лена и Индигирка, а также на реках Крыма, несмотря на дождливую погоду. «Очень мало осадков выпало за лето. Там настоящая засуха, аридная ситуация в Крыму», — объяснил Вильфанд.

Ранее научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов призвал смириться с обмелением Волги. По его словам, беспокоиться не о чем, так как воды в реке стало меньше на фоне незначительного обмеления Каспийского моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин по-новому охарактеризовал спецоперацию на Украине

    Стало известно о еще одном окружении бойцов ВСУ в Харьковской области

    Главу ЕК обвинили в отсутствии экономической грамотности

    Россияне охладели к одному виду кредитов

    В Эквадоре протестующие атаковали кортеж президента

    Назван главный признак скрытого алкоголизма

    В Молдавии на следующий день после выборов устроили обыски по делу о финансировании партий

    Генерал рассказал о котле для подразделений ВСУ под Купянском

    Россиянка пыталась поджечь памятник участникам СВО и разгромила аллею

    Мошенники стали чаще обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости