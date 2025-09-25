Экономика
13:53, 25 сентября 2025Экономика

Россиян призвали смириться с обмелением одной из крупнейших рек

Ученый Фролов призвал россиян смириться с обмелением реки Волги
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Россиянам стоит смириться с обмелением Волги. Перестать думать об изменении системы дамб и водосбора на одной из крупнейших рек мира призвал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов в беседе с НСН.

Так ученый прокомментировал слова биолога Николая Онистратенко о том, что Волго-Ахтубинская пойма высыхает. Фролов считает напрасным беспокойство о наступлении степи на Волгоград. По словам специалиста, воды в реке стало меньше на фоне незначительного обмеления Каспийского моря.

Однако это естественный процесс, и похожая ситуация уже наблюдалась в 1930-х, 1970-х годах и после 1995 года, подчеркнул Фролов. «Такова природа, да и все прибрежные страны не останавливают разработку ресурсов Каспийского моря, так как это вопрос продовольствия. Никто перестраивать дамбы на Волге не думает. Если такая мысль придет кому-то в голову, то этого человека надо изолировать от общества в удобном каком-то помещении», — пояснил ученый.

Ранее причиной обмеления Каспийского моря назвали глобальное изменение климата. По словам специалистов, проблема не связана с регулированием стока воды на Волге.

