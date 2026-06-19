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Забота о себе
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12:32, 19 июня 2026Забота о себе

Врач назвала самую полезную для сердца рыбу

Кардиолог Рэдфорд: Лосось полезнее для сердца, чем говядина и свинина
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fusionstudio / Shutterstock / Fotodom  

Американский кардиолог Нина Рэдфорд назвала самую полезную для здоровья сердца рыбу. На эту тему врач поговорила с изданием Parade.

По мнению Рэдфорд, самая полезная для сердца рыба — это лосось. Кардиолог отметила, что лосось содержит много полезных ненасыщенных жирных кислот, которые борются с воспалением, снижают риск тромбоза и улучшают функцию кровеносных сосудов. Если же сравнивать эту рыбу со свининой или говядиной, то она содержит меньше вредных для здоровья насыщенных жиров, уточнила врач.

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Рэдфорд порекомендовала съедать не менее двух порций рыбы весом 100 граммов в неделю, при этом она посоветовала выбирать любые методы готовки, кроме жарки. Такой объем лосося в рационе поможет снизить риск инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и других смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, заверила доктор.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас заявил, что только один вид шоколада полезен для здоровья. По словам Рохаса, полезный шоколад обладает двумя характеристиками. Прежде всего, он обязательно должен быть горьким.

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