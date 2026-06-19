ВС России ударили по крупному логистическому центру в Сумах

Удар по крупному логистическому центру «Новой почты» в Сумах показали на видео

Российские войска ударили по крупному логистическому центру «Новой почты» в Сумах с помощью беспилотников. Кадры удара публикует в Telegram проект «Военкоры Русской весны».

«"Герани" ударили по крупному логистическому центру "Новой почты" в районе Сум», — говорится в публикации.

Отмечается, что склад использовался для хранения и сборки дронов Вооруженных сил Украины.

Ранее российские военные показали на видео дуэль дроноводов в Сумской области. На видео показано, как разведчики в лесном массиве обнаружили точное местоположение операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ и были уничтожены.