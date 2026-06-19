Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:20, 19 июня 2026Интернет и СМИ

Живущий в Европе журналист-иноагент раскрыл подробности последнего визита в Москву

Журналист Мальгин, живущий в Италии, рассказал, что последний раз был в Москве в 2022 году
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

Журналист и издатель Андрей Мальгин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Италии с 2008 года, вспомнил о последнем визите в Москву. Подробности он раскрыл в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Мальгин рассказал, что в последний раз он прилетел в Москву через два дня после начала спецоперации на Украине, в феврале 2022 года, так как ему нужно было сделать новый загранпаспорт. Журналист уточнил, что прибыл в российскую столицу последним рейсом из европейской страны, после чего международное сообщение с Россией приостановили.

«У нас были обратные билеты, которые пропали. Мы улетали турецкими авиалиниями. (...) Самолеты, чуть ли как поезда метро, взлетали каждые 15 минут», — отметил Мальгин. Он добавил, что ему хотелось покинуть Москву как можно скорее.

Ранее юморист Андрей Незлобин, живущий в США, назвал условие возвращения в Россию. Он заявил, что приедет в страну, когда там станет безопасно для него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина выпустила беспилотники по Москве

    Врач назвала самую полезную для сердца рыбу

    Иранскую певицу приговорили к порке плетью

    Два аэропорта Москвы прекратили работу

    Москвичам спрогнозировали потепление

    В Минобороны сообщили о семи ударах возмездия по объектам на Украине

    Главе Евросовета пришлось оправдываться за контакты с Москвой

    В Финляндии раскрыли планы стран Европы в отношении России

    Доктор Мясников назвал недоразвитыми откладывающих рождение детей людей

    Российские военные объявили о взятии населенного пункта в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok