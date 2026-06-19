Живущий в Европе журналист-иноагент раскрыл подробности последнего визита в Москву

Журналист Мальгин, живущий в Италии, рассказал, что последний раз был в Москве в 2022 году

Журналист и издатель Андрей Мальгин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Италии с 2008 года, вспомнил о последнем визите в Москву. Подробности он раскрыл в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Мальгин рассказал, что в последний раз он прилетел в Москву через два дня после начала спецоперации на Украине, в феврале 2022 года, так как ему нужно было сделать новый загранпаспорт. Журналист уточнил, что прибыл в российскую столицу последним рейсом из европейской страны, после чего международное сообщение с Россией приостановили.

«У нас были обратные билеты, которые пропали. Мы улетали турецкими авиалиниями. (...) Самолеты, чуть ли как поезда метро, взлетали каждые 15 минут», — отметил Мальгин. Он добавил, что ему хотелось покинуть Москву как можно скорее.

Ранее юморист Андрей Незлобин, живущий в США, назвал условие возвращения в Россию. Он заявил, что приедет в страну, когда там станет безопасно для него.