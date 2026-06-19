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15:14, 19 июня 2026Культура

Звезда «СашиТани» рассказала о болезни сына

Актриса Анастасия Уколова из «СашиТани» заявила, что ее трехлетнему сыну поставили артрит
Андрей Шеньшаков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Звезда сериалов «СашаТаня» и «Молодежка» Анастасия Уколова рассказала о болезни своего сына Егора. Об этом она написала в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Анастасия поделилась с подписчиками своими переживаниями из-за диагноза маленького Егора, которому диагностировали реактивный артрит. Трехлетнему сыну артистки пришлось провести несколько дней в Морозовской больнице.

«Несколько дней провели с Гошей в больнице. У него очень болела нога. Оказывается, у детей тоже может быть реактивный артрит. Перенес даже МРТ с контрастом без наркоза», — написала Уколова.

Известно, что за последние несколько лет Егор успел попасть в реанимацию с кишечной инфекцией, а также получить травму головы из-за падения со стула.

Ранее актриса Анастасия Уколова, которая снималась в фильме «Сокровища гномов» вместе с Никитой Кологривым, рассказала о заботе, которую звезда «Слова пацана» оказывает своей маленькой дочке.

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