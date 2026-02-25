Реклама

21:00, 25 февраля 2026
Культура

Звезда российских сериалов назвала Кологривого заботливым папой

Актриса Уколова заявила, что Кологривый заботится о своей четырехлетней дочери
Андрей Шеньшаков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Актриса Анастасия Уколова, которая снималась в фильме «Сокровища гномов» вместе с Никитой Кологривым, рассказала о заботе, которую звезда «Слова пацана» оказывает своей маленькой дочке. Слова артистки передает The Voice.

Уколова призналась, что у Никиты сложились очень теплые и трогательные отношения с 4-летней Есенией. А недавно он даже преподнес ей подарок, о котором «мечтает каждая девочка ее возраста».

«Он очень заботливый папа. У него есть дочь, он все время показывает ее фото, говорит о ней. Рассказывал, что купил ей большой дом для Барби. Знаю Никиту очень давно, он тоже большой ребенок, но в нем есть чувство ответственности за других», — сообщила Анастасия.

Известно, что в 2020 году Кологривый женился на своей однокурснице Александре Питиримовой, которая спустя год родила дочь Есению. В какой-то момент стало известно о расставании пары, однако затем они сошлись и сейчас продолжают встречаться и вместе растить ребенка.

В ноябре 2025 года звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый вышел в свет в смирительной рубашке и маске кинозлодея Ганнибала Лектера из культового триллера «Молчание ягнят».

