Бурых медведей захотели разрешить отстреливать в Московской области

Mash: Медведей в Подмосковье выпишут из региональной Красной книги в случае нападений

Бурых медведей в Подмосковье могут выписать из региональной Красной книги в случае нападений на людей. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в Управлении государственного охотничьего контроля Московской области.

По данным канала, в 2026 году количество медведей в России увеличилось с 200 тысяч до 300 тысяч особей, поскольку их не отлавливают и не ликвидируют. Держать популяцию на должном уровне, говорит источник издания, можно при достаточном количестве профессиональных охотников и егерей, однако их не хватает, потому что старое поколение уходит на пенсию, а молодое не идет в охотники.

Сейчас в Московской области популяция бурых медведей превысила рекордные 100 особей, и некоторые из них уже нападали на людей — на границе Шаховского и Можайского районов и вблизи Лотошинского. Сейчас, пишет Mash, в Управлении рассматривают вариант пересмотреть действующий охранный статус животного и в случае резкого увеличения случаев нападения на людей выписать его из региональной Красной книги.

Ранее в Красноярском крае местные жители спасли маленькую косулю от медведя. Они остановились на трассе, когда поняли, что испуганного косуленка преследует медведь.