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16:12, 20 июня 2026Россия

Бурых медведей захотели разрешить отстреливать в Московской области

Mash: Медведей в Подмосковье выпишут из региональной Красной книги в случае нападений
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

Бурых медведей в Подмосковье могут выписать из региональной Красной книги в случае нападений на людей. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в Управлении государственного охотничьего контроля Московской области.

По данным канала, в 2026 году количество медведей в России увеличилось с 200 тысяч до 300 тысяч особей, поскольку их не отлавливают и не ликвидируют. Держать популяцию на должном уровне, говорит источник издания, можно при достаточном количестве профессиональных охотников и егерей, однако их не хватает, потому что старое поколение уходит на пенсию, а молодое не идет в охотники.

Сейчас в Московской области популяция бурых медведей превысила рекордные 100 особей, и некоторые из них уже нападали на людей — на границе Шаховского и Можайского районов и вблизи Лотошинского. Сейчас, пишет Mash, в Управлении рассматривают вариант пересмотреть действующий охранный статус животного и в случае резкого увеличения случаев нападения на людей выписать его из региональной Красной книги.

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