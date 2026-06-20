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13:39, 20 июня 2026Россия

Единственная трасса для снабжения ВСУ в Константиновке перешла под контроль ВС РФ

Комдив Резвый: Единственная трасса для снабжения ВСУ в Константиновке контролируется ВС РФ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась единственная трасса для снабжения в Константиновке в ДНР, которая находится под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Резвый в разговоре с агентством РИА Новости.

«Уже все перерезано, да, у них [противника] одна трасса идет от Дружковки [город в Константиновском районе ДНР], которая полностью контролируется нами, и у меня постоянно туда наведены пушки. Как только фиксируется движение, мы сразу его аннулируем, перерезаем, поэтому они на машинах уже не ездят, в основном пешие переходы», — поделился информацией комдив.

Он уточнил, что, когда российские военные только начинали освобождать Константиновку, враг пытался наступать. Однако на данный момент, продолжил Резвый, Константиновка окружена с трех сторон и ВСУ отступают. «У них уже нет никаких вариантов огрызаться», — заключил российский военнослужащий.

Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс заявил, что ВС РФ планируют занять Константиновку и Доброполье для обвала фронта украинских войск в Донбассе. Он добавил, что взятие этих двух населенных пунктов позволит российским военным контролировать весь регион.

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