Фатальное ДТП произошло в российском регионе

В Саратовской области произошло фатальное ДТП

В Саратовской области произошло фатальное ДТП, которое не пережили шесть человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Происшествие случилось в 07:40 по местному времени (06:40 мск) субботы, 20 июня. В Дергачевском районе, недалеко от села Васильевка, столкнулись легковые автомобили Renault Logan и Hyundai Accent. В результате шестеро человек не выжили, еще двое были госпитализированы. Полиция устанавливает обстоятельства.

Ранее в Нижегородской области водитель Lada заживо сгорел в машине во время ДТП на трассе М-7. Водитель легкового авто выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым тягачом, после чего обе машины охватило огнем.