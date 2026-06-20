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19:15, 20 июня 2026Мир

Иранская делегация имени жертв атаки на Минаб вылетела в Цюрих на переговоры с США

IRIB: Иранская делегация «Минаб 168» отправилась в Швейцарию на переговоры с США
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Matteo Minnella / Reuters

Иранская делегация имени жертв атаки на школу в городе Минаб вылетела в Цюрих на переговоры с США. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Делегация «Минаб 168» названа в честь погибших учащихся школы для девочек в ходе атаки США и Израиля в иранском городе Минабе. Переговорщики планируют встретиться в Швейцарии с американской стороной по вопросу выполнения обязательств сторон в рамках меморандума о взаимопонимании.

В состав делегации вошли спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, заместитель секретаря высшего совета нацбезопасности Али Багери-Кяни, глава ЦБ Абдольнасер Хеммати, глава иранской национальной нефтяной компании Хамид Бавард и другие.

Ранее Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для нефтяных танкеров и торговых судов из-за агрессии Израиля против Ливана, а также нарушения США положения меморандума о взаимопонимании по прекращению войны. Тегеран пригрозил, что примет новые меры, если атаки по Ливану не прекратятся.

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