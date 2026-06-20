На Украине обеспокоились резким шагом России

NYT: Украина обеспокоена резким ростом применения Россией баллистических ракет

На Украине обеспокоились резким ростом применения Россией баллистических ракет. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Утверждается, что в 2026 году Россия в среднем запускает 74 баллистические ракеты в месяц. Данный показатель увеличивался от года к году: если в 2023 РФ применяла шесть ракет в месяц, то в 2024 и 2025 — 28 и 49 соответственно. При этом около двух третей ракет успешно преодолевают украинскую ПВО.

Утверждается, что именно массовые ракетные удары позволили нанести энергетике Украины серьезный ущерб. На этом фоне Киев пытается создать свою баллистическую программу, однако это способно привести к тому, что Москва «сделает следующий шаг».

Ранее на Гебридских островах прошли испытания нового дальнобойного оружия, которое Великобритания хочет поставить Украине. Новое оружие будет оснащено боеголовкой весом 250 килограммов, развивающей скорость почти 600 километров в час.