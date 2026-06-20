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14:32, 20 июня 2026Мир

На Западе встревожились из-за новой угрозы Зеленского

Daily Express: Угроза Зеленского атаковать Белоруссию может расширить конфликт с РФ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Возможная атака Украины на Белоруссию, которой пригрозил президент Украины Владимир Зеленский, может обернуться расширением российско-украинского конфликта за прежние границы. Об этом написал британский таблоид Daily Express.

«Украина выступила с сенсационной угрозой провести военную операцию против Белоруссии уже на следующей неделе, что может значительно расширить ее конфликт с Россией», — сказано в публикации.

Ранее на Западе сделали вывод о необходимости войны с Россией для стран Евросоюза. По мнению политолога Алекса Крайнера, руководству крупнейших стран ЕС якобы нужен конфликт с РФ, чтобы удержаться у власти. Так, внимание граждан переключают с внутренних трудностей, объясняя свои действия необходимостью противостояния с Москвой.

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