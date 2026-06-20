Daily Express: Угроза Зеленского атаковать Белоруссию может расширить конфликт с РФ

Возможная атака Украины на Белоруссию, которой пригрозил президент Украины Владимир Зеленский, может обернуться расширением российско-украинского конфликта за прежние границы. Об этом написал британский таблоид Daily Express.

«Украина выступила с сенсационной угрозой провести военную операцию против Белоруссии уже на следующей неделе, что может значительно расширить ее конфликт с Россией», — сказано в публикации.

Ранее на Западе сделали вывод о необходимости войны с Россией для стран Евросоюза. По мнению политолога Алекса Крайнера, руководству крупнейших стран ЕС якобы нужен конфликт с РФ, чтобы удержаться у власти. Так, внимание граждан переключают с внутренних трудностей, объясняя свои действия необходимостью противостояния с Москвой.