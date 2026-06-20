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16:18, 20 июня 2026Силовые структуры

Напавший на торговый центр в Краснодаре дал первый комментарий

Напавший на ТЦ West Mall в Краснодаре объяснил, что ему не платили за это
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Baza

19-летний преступник, напавший на посетителей в торговом центре (ТЦ) в Краснодаре, дал первый комментарий на видео во время задержания. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

«Нет, мне не платили (...) Жизнь надоела просто», — объяснил злоумышленник, лежа лицом вниз с закрученными руками. Нападение он спланировал самостоятельно.

Днем 20 июня в ТЦ West Mall на улице Западный Обход неизвестный с мачете напал на посетителей. Жертвой стала женщина. Еще пятеро человек, включая охранника, который помогал задерживать преступников, получили серьезные травмы.

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