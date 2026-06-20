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Забота о себе
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10:30, 20 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Нарколог предупредил о тяжелых последствиях употребления алкоголя в самолете

Нарколог Тюрин: Употребление алкоголя в самолете наносит удар по сердцу и сосудам
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alvaro Alonso Garcia / Shutterstock / Fotodom

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин объяснил, почему нельзя пить алкоголь во время путешествия на самолете. О тяжелых последствиях этой привычки он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«На высоте употребление алкоголя наносит сильный удар сердечно-сосудистой системе. Сначала он расширяет сосуды, а потом провоцирует их резкий спазм и учащение пульса. Если у человека есть гипертония, аритмия или даже просто склонность к скачкам давления, такой коктейль может довести до тахикардии или гипертонического криза», — рассказал Тюрин.

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Кроме того, по словам нарколога, из-за недостатка кислорода в самолете этанол быстрее всасывается в кровь. Из-за этого человек может опьянеть после одного бокала так, как после трех, выпитых на земле. Тюрин добавил, что из-за спровоцированного спиртным обезвоживания и долгого сидения в неподвижной позе употребление алкоголя в самолете повышается риск развития тромбоза.

Ранее психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов рассказал о минусах секса в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, под воздействием спиртного снижается чувствительность, что иногда приводит к задержке семяизвержения.

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