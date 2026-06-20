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19:16, 20 июня 2026Силовые структуры

Неизвестные открыли стрельбу по толпе в Чикаго

АВС: 13 человек пострадали во время стрельбы по толпе в Чикаго
Александра Качан (Редактор)

Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Неизвестные открыли стрельбу по толпе в Чикаго в пятницу, 19 июня. Об этом сообщил телеканал АВС со ссылкой на городскую полицию.

Инцидент произошел в квартале Принстон-парк около 23:00 по местному времени (7:00 субботы мск). Нарушители начали стрелять по людям из проезжающего мимо внедорожника в результате чего по крайней мере 13 человек были ранены и доставлены в больницу. Возраст пострадавших составляет от 17 до 47 лет.

Ранее неизвестный открыл огонь в центре Нью-Йорка в районе площади Таймс-сквер. Информации о пострадавших в инциденте нет.

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