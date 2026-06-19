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01:05, 19 июня 2026Мир

Неизвестный открыл огонь в центре Нью-Йорка

Fox5: Неизвестный открыл огонь в районе площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: VINCENT CARCHIETTA / Reuters

Неизвестный открыл огонь в центре Нью-Йорка. Об этом сообщил телеканал Fox5.

Стрельба произошла в районе площади Таймс-сквер и вызвала панику среди множества находившихся там людей. Прохожие, услышав звуки выстрелов, начали разбегаться в поисках укрытий.

Информации о пострадавших в результате инцидента — нет, также не было информации о задержании подозреваемого.

Ранее агентами Федерального бюро расследований (ФБР) была раскрыта личность главного организатора сорванного нападения беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Белый дом в день рождения президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.

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