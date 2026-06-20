Нетаньяху приказал прекратить атаки на Ливан

Нетаньяху: ЦАХАЛ продолжит удерживать желтую линию на юге Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац приказали армии прекратить удары по Ливану. Об этом сообщил израильский телеканал N12.

По его информации, решение остановить атаки власти Израиля приняли после консультаций с США. Кроме того, утверждает N12, израильское руководство распорядилось, что военнослужащие ЦАХАЛа продолжат удерживать «желтую линию» — условную буферную на юге Ливана — и пока не будут отступать.

Ранее стало известно, что Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. Перемирие вступило в силу 19 июня в 16:00 по московскому времени. В ночь на 20 июня Армия обороны Израиля обвинила группировку в нарушении режима прекращения огня и нанесла удары по десяткам объектов «Хезболлы» на юге Ливана.

После ударов израильской армии по Ливану власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива.