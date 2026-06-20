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14:56, 20 июня 2026Бывший СССР

Раскрыто необходимое для разминирования Украины время

Бизнесмен Колесник заявил, что для разминирования Украины понадобится 10-15 лет
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

На Украине активно разрабатывают технику для разминирования. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил украинский предприниматель и главный исполнительный директор (CEO) компании XTI Engineering Алексей Колесник.

По его словам, современные машины способны очищать территории площадью в тысячи футбольных полей за год. При использовании такой техники Украина может быть полностью разминирована за 10–15 лет вместо прогнозируемых ста. Колесник рассказал, что все машины работают дистанционно — оператор находится минимум в километре от зоны работ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Константиновке атакуют своих же сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, и минируют тела погибших солдат.

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