Россиян предупредили о вреде популярного способа исправления осанки

Невролог Макаров: Корректоры осанки с маркетплейса вредят мышцам

Маркетологи представляют корректоры осанки как универсальное средство, которое быстро и без усилий исправляет проблемы современного человека, что особенно привлекательно для тех, кто не хочет или не может заниматься лечебной физкультурой, посещать специалистов или проходить длительные курсы лечения, рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Макаров. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил россиян о вреде популярного приспособления.

На самом деле корректор не лечит причину сутулости, обозначил медик. По его словам, осанка зависит не только от положения плеч, важны мышцы кора, шеи, таз, стопы, привычки движения и состояние позвоночника. Корсеты же просто тянут плечи назад, но при этом не обучают тело держать положение самостоятельно, уточнил он.

Корректор воздействует лишь на симптом — завернутые плечи, а не на истинную причину неправильной осанки. Сутулость — это результат комплексного дисбаланс в работе опорно-двигательного аппарата, который решается рядом действий Дмитрий Макаров невролог, мануальный терапевт

Более того, корректор может навредить мышцам, отметил собеседник «Ленты.ру», так как при длительном ношении тело «полагается» на изделие, и осаночные мышцы практически не используются. В результате они теряют тонус и силу из-за недостаточной нагрузки, пояснил эксперт.

«Исследования показывают, что уже через 3-4 недели ежедневного ношения корректора без параллельных упражнений сила мышц может снизиться на 15-20 процентов, а через 2-3 месяца — на 30-35 процентов. Это особенно опасно для детей и подростков с формирующимся мышечным корсетом, пожилых людей с возрастными изменениями мышц и тех, кто ведет сидячий образ жизни», — сообщил невролог.

Еще одним минусом, по словам врача, является, что корректор может перераспределять нагрузку на связки, суставы и другие группы мышц, которые не предназначены для постоянной поддержки осанки. Это приводит к перенапряжению в шее, плечах, пояснице и других областях. Например, если корректор слишком жесткий или неправильно подобран, он может усилить нагрузку на шейный или поясничный отделы позвоночника.

«Кроме того, без изделия появляется физиологическая и психологическая зависимости: человек чувствует дискомфорт, боль и быструю утомляемость. По данным исследований, до 85 процентов людей, использующих корректор более 4 месяцев, испытывают подобные чувства при попытке отказаться от него», — рассказал медик.

По его словам, корректор может быть уместен только в составе комплексной терапии или для профилактики при конкретных показаниях и строго по назначению врача. Например, в случае начальных степеней сколиоза, кифоза, лордоза; при боли в грудном и шейном отделах позвоночника, вызванных длительной статической нагрузкой, чтобы разгрузить переутомленные мышцы, при остеопорозе.

Ранее врач-физиолог Мэтью Уэлч назвал способ сделать прогулку полезнее для здоровья. Специалист посоветовала практиковать рюкинг, то есть ходьбу с утяжеленным рюкзаком. Она объяснила, что такой подход помогает превратить обычную прогулку в сочетание кардионагрузки и силовой работы, что полезно для сердца, мышц и осанки.

