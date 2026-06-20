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16:20, 20 июня 2026Россия

Россиянка обнаружила голого соседа в постели со своими детьми

Жительница Подольска обнаружила голого соседа в постели со своими детьми
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Подольске мать обнаружили голого соседа в постели со своими детьми. Полиция не стала задерживать мужчину, пишет Telegram-канал Baza.

Екатерину разбудил шум в квартире. Женщина подумала, что звуки издает вернувшийся домой муж, однако после обнаружила обнаженного соседа в кровати со спящими детьми. Россиянка накричала на мужчину и потребовала покинуть жилье. В ответ сосед попросил Екатерину говорить тише, однако вскоре ушел. После женщина вызвала полицию.

В ходе проверки сосед заявил, что состоял в романтических отношениях с матерью детей. По его словам, Екатерина сама позвала его к себе, однако ему пришлось покинуть квартиру из-за опасений, что муж россиянки вернется. После мужчина поменял показания, рассказав, что выпил шесть литров пива и перепутал квартиры. В результате полицейским не удалось установить обстоятельства произошедшего, из-за чего уголовное дело не возбудили. Екатерина пытается добиться повторной проверки действий соседа.

Ранее в Великобритании обнаженные мужчина и женщина устроили забег на глазах у десятков прохожих. Их разыскивает полиция.

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