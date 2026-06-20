Российский бизнесмен похитил яблоки на 18 миллионов рублей

Бизнесмен из Краснодарского края похитил у поставщика яблоки на 18 миллионов рублей

Российский бизнесмен из Краснодарского края похитил у поставщика 275 тонн яблок на 18 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что 43-летний предприниматель договорился с партнером о поставке яблок по 67 рублей за килограмм. В течение нескольких дней он принял 16 фур, в которых было 810 контейнеров с фруктами. Они стоили около 18,3 миллиона рублей.

Бизнесмен сумел в короткие сроки распродать полученный товар, при этом деньги поставщику он так и не отдал. Более того, из 810 уже пустых контейнеров он вернул лишь 502. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что бизнесмен при помощи производителя алкоголя похитил из российского бюджета сотни миллионов рублей.