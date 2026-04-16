14:19, 16 апреля 2026

Бизнесмен при помощи производителя алкоголя похитил из российского бюджета сотни миллионов

Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Уфе суд арестовал бизнесмена, который в сговоре с двумя бывшими генеральными директорами «Башспирта» причинил ущерб бюджету региона в размере 257 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Мужчине предъявили обвинение по статье 160 («Присвоение») УК РФ. По этому делу проходят еще пять обвиняемых.

По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год обвиняемый в сговоре с двумя экс-гендиректорами крупнейшего производителя крепкого алкоголя в России обеспечил заключение и исполнение экономически невыгодного для государственного холдинга договора аренды объекта недвижимости. Сделка заключалась без проведения обязательных конкурсных процедур и оценки рыночной стоимости. В результате через подконтрольную обвиняемому структуру бюджету Башкирии был причинен ущерб, который превысил 257 миллионов рублей.

