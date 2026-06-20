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11:53, 20 июня 2026Россия

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил склад БПЛА на окраине Харькова

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил склад БПЛА на окраине Харькова
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил склад украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их компонентов на северо-западной окраине Харькова. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

«Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М ВКС России нанес авиационный удар по месту хранения БПЛА противника и компонентов для их производства, расположенного в северо-западной окраине города Харьков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным кадров объективного контроля, в результате авиаудара здание склада было уничтожено.

Ранее в июне сообщалось, что российские летчики на Су-34 при помощи авиабомбы ФАБ-500 атаковали крупный пункт управления тяжелыми дронами ВСУ «Баба-Яга».

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