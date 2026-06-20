Стало известно о новой тактике ударов ВСУ по Энергодару

Мэр Пухов: ВСУ изменили тактику ударов по Энергодару, преимущественно работают FPV-дроны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику ударов по городу Энергодару, расположенному вблизи Запоржской АЭС. О новых действиях противника рассказал мэр Максим Пухов, передает РИА Новости.

По его словам, от беспорядочных сбросов снарядов на населенный пункт украинские войска перешли к целенаправленным атакам FPV-дронами.

«Был период, когда они сбрасывали боеприпасы с тяжелых БПЛА на припаркованные во дворах автомобили — без разбора. Сейчас преимущественно работают FPV-дроны. В качестве целей они выбирают микроавтобусы и небольшие грузовые автомобили», — поделился глава администрации города.

По его словам, также целями дронов ВСУ становятся генераторные установки, которые используют при отключении основного электропитания. Так, в этом месяце противник ударил по объектам резервной генерации на территории медучреждения, а также объектам, установленным для магазинов и для нужд малых предпринимателей.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли рекордное количество ударов по Энергодару в День России. Атаки были направлены на здание администрации города.